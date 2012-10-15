更正:〔全球金市〕金价跌至两周半低位,西班牙不确定性及美国数据令其承压

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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(因英文原文有误,第五段应为"近14个月"来最偏多,非"近16个月")
路透新加坡10月15日电---金价周一跌至两周半低位,延续上个交易日的跌势.投资人对西班牙申请纾困计画的不确定性感到不安,此外,美国经济数据意外地好,也打压了金价的魅力.
现货金XAU=一度跌至每盎司1,741.25美元的两周低点,0048GMT,金价回升至1,743.19美元,较上日收盘价跌0.6%.
美国期金GCcv1下跌0.8%至1,745美元.
现货银XAG=下跌至33.02美元的一个月低点.
对冲基金和货币经理已将其黄金期货仓位增至近14个月来最偏多,交易商认为此举显见黄金对冲通胀的吸引力,因市场预期美国联邦储备理事会和其他主要央行将继续挹注资金以刺激经济增长.
但优于预期的美国消费者信心数据则为近期令人鼓舞的经济迹象更添一笔,从而抑制了黄金的吸引力.
西班牙纾困计划的不确定性,仍是市场上的主要疑虑.
中国9月出口增长率近乎预期的两倍,进口也恢复扩张,显示政府支撑经济增长的措施也正显效,且或许暂时无需进一步政策行动.相关新闻请参阅[ID:nSB2047573]
焦点将转向0130GMT的中国通胀数据,9月CPI同比增幅料放缓至接近7月的两年半低点,生产者物价预计录得2009年10月以来最大跌幅.相关数据观测,请参阅[ID:nSB2038505]
全球黄金上市交易基金(ETF)截至10月11日的持金量连续第二个交易日下跌,降为7,497.9万盎司,但接近当周稍早触及的7,503万盎司.(完)
--编译 李婷仪/张若琪;审校 王丽鑫/徐文焰
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。