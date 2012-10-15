版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 11:15 BJT

更正:〔全球金市〕金价跌至两周半低位,西班牙不确定性及美国数据令其承压

(因英文原文有误,第五段应为"近14个月"来最偏多,非"近16个月")

路透新加坡10月15日电---金价周一跌至两周半低位,延续上个交易日的跌势.投资人对西班牙申请纾困计画的不确定性感到不安,此外,美国经济数据意外地好,也打压了金价的魅力.

现货金XAU=一度跌至每盎司1,741.25美元的两周低点,0048GMT,金价回升至1,743.19美元,较上日收盘价跌0.6%.

美国期金GCcv1下跌0.8%至1,745美元.

现货银XAG=下跌至33.02美元的一个月低点.

对冲基金和货币经理已将其黄金期货仓位增至近14个月来最偏多,交易商认为此举显见黄金对冲通胀的吸引力,因市场预期美国联邦储备理事会和其他主要央行将继续挹注资金以刺激经济增长.

但优于预期的美国消费者信心数据则为近期令人鼓舞的经济迹象更添一笔,从而抑制了黄金的吸引力.

西班牙纾困计划的不确定性,仍是市场上的主要疑虑.

中国9月出口增长率近乎预期的两倍,进口也恢复扩张,显示政府支撑经济增长的措施也正显效,且或许暂时无需进一步政策行动.相关新闻请参阅[ID:nSB2047573]

焦点将转向0130GMT的中国通胀数据,9月CPI同比增幅料放缓至接近7月的两年半低点,生产者物价预计录得2009年10月以来最大跌幅.相关数据观测,请参阅[ID:nSB2038505]

全球黄金上市交易基金(ETF)截至10月11日的持金量连续第二个交易日下跌,降为7,497.9万盎司,但接近当周稍早触及的7,503万盎司.(完)

--编译 李婷仪/张若琪;审校 王丽鑫/徐文焰

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐