版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:05 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元将刷新一个月低位,亚洲市场充斥避险心态

0126GMT

* 新西兰元和澳元连袂下跌,因亚洲市场充满避险基调

* 盘初因中国周末贸易数据良好所带动的升势,让位给重燃的欧元区不确定性

* Rabobank调查显示新西兰农户信心恶化至三年低位

* 商品价格走软和高汇价带来压力

* 9月7日高位0.8126为支撑位,之后是今年区间的61.8%回档位0.8003,200日移动均线切入位0.8195则为阻力位.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐