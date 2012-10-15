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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:12 BJT

〔金属期市〕上海期铜触及一个月低位,关注中国数据

路透新加坡10月15日电---上海期铜周一跌至一个月低位,受中国需求疑虑所累.中国通胀数据齐平预期,在9月出口反弹后,投资者希望从本周公布的国内生产总值(GDP)数据中找到更明确的讯息.

在美国企业第三季财报季之前,市况也审慎.企业财报或许能就全球金属需求给出一些线索.

0112MT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.4%至每吨8,099美元.上周五下跌1.3%.

上海期交所主力1月期铜合约SCFcv1跌0.9%至每吨58,450元人民币(9,300美元),尾随伦敦跌势.开盘时曾下跌1.3%至日低58,230元人民币,为9月13日以来最低水准.

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