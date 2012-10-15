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债券 | 2012年 10月 15日 星期一 10:44 BJT

〔希腊政经〕民调显示更多希腊人转趋悲观,加入反纾困案阵营

路透雅典10月12日电---周五公布的民调显示,希腊人对国家的前途益发悲观,强烈反对让经济保命的纾困案.

希腊经过五年的经济衰退和三年的严格撙节举措,生活水平已大幅滑落.希腊必须实行撙节措施,才能换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)的纾困资金以免于破产局面.

根据民调机构Public Issue为Skai电视台及日报Kathimerini所做的调查,有72%的受访者表示反对纾困案,高于9月时的68%.

仅有21%的受访者表示,他们认为政府可以撑过四年任期.

有70%预期会提前大选,有44%表示,如果今天举行投票,他们认为左翼激进联盟党(Syriza)将会胜出.

左翼激进联盟党表示,其将废除纾困条件.该党在6月大选中一跃成为第二大党.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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