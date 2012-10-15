〔美国个股〕微软计画在德国控告摩托罗拉侵权的诉讼中增列谷歌为被告

路透西雅图10月12日电---微软(MSFT.O)周五称,计画在德国与摩托罗拉移动的诉讼案中,增列谷歌(GOOG.O)为被告,此为两科技巨擘首次就谷歌Android行动作业系统直接对簿公堂.摩托罗拉移动为谷歌旗下子公司.

微软指控谷歌Android系统侵犯其软体专利,但到目前为止仅控告手机制造商要求支付授权金,但未直接控告谷歌.

许多手机硬体制造商已就使用Android系统与微软进行和解,但摩托罗拉则在美国和德国法庭上就一系列专利议题与微软抗争.

在最新的行动中,微软在慕尼黑法庭上表示,在其与摩托罗拉手机地图软体侵犯一项微软专利的诉讼案中,计画增列谷歌为被告.

"在这项诉讼案中,有必要将谷歌列为被告,因为摩托罗拉坚称该公司缺乏谷歌伺服器运作方式的相关资讯,"微软发言人士周五透过电子邮件表示.

谷歌也暗示将为自身辩护.

"我们将专注在创新而非诉讼,但我们会积极就微软的指控提出辩护,"谷歌法律顾问Allen Lo透过电子邮件发布声明称.(完)