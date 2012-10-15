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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 10:52 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,本周资金紧缩因子少

路透台北10月15日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持稳.本周货币市场资金维持宽松,且交割的紧缩因子少,令今日公司债与公债的RP利率都持平不变.

一大型证券商交易员表示,近日银行资金宽裕,都有承作公债及公司债RP的需求,投信也有承作公司债RP的需求,利率低档的RP成交量越来越多,市场资金在找不到公司债RP的情况下,也倾向暂时停靠在较低利率的公债RP,等待较高利率公司债RP承作的机会.

"本周资金还是宽松,但没有像旬初这么明显了."一交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

证券商表示,本周交割的紧缩因子较少,仅周三将有农业金库50亿台币金融债交割.(完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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