〔表格〕台股外资及陆资卖超13.34亿台币,连三日卖超

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月15日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超13.34亿台币,上日修正后为卖超62.74亿.
三大法人今日合计卖超14.75亿台币,上交易日修正后为卖超77.34亿台币.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
10/15 -13.34 -6.46 +5.06 -14.75
10/12 -62.74r -14.72 +0.13r -77.34r
10/11 -91.04r -12.65 +1.54r -102.15r
10/9 +50.04 -10.91 -6.77r +32.35r
10/8 +16.49 -19.95 -5.19r -8.65r
10/5 -3.79r -1.31r +3.06r -2.04r
10/4 +11.40 -1.85 -3.92r +5.63r
10/3 +24.37r -1.29 -1.44r +21.64r
10/2 +36.01 +3.05 -3.83r +35.23r
10/1 +5.53 -4.37 -5.23r -4.07r
----------------------------------------------------
本月累计 -27.08 -70.47 -16.60 -114.15
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r
8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r
7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r
6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r
5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r
4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
参看相关细节,请点选(here)
参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]
--记者 林妙容; 审校 张喜良
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。