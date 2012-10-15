版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:08 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超13.34亿台币,连三日卖超

路透台北10月15日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超13.34亿台币,上日修正后为卖超62.74亿.

三大法人今日合计卖超14.75亿台币,上交易日修正后为卖超77.34亿台币.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

10/15 -13.34 -6.46 +5.06 -14.75

10/12 -62.74r -14.72 +0.13r -77.34r

10/11 -91.04r -12.65 +1.54r -102.15r

10/9 +50.04 -10.91 -6.77r +32.35r

10/8 +16.49 -19.95 -5.19r -8.65r

10/5 -3.79r -1.31r +3.06r -2.04r

10/4 +11.40 -1.85 -3.92r +5.63r

10/3 +24.37r -1.29 -1.44r +21.64r

10/2 +36.01 +3.05 -3.83r +35.23r

10/1 +5.53 -4.37 -5.23r -4.07r

----------------------------------------------------

本月累计 -27.08 -70.47 -16.60 -114.15

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r

8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r

7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r

6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

参看相关细节,请点选(here)

参看台湾股市相关新闻,请点选[TW-STX-CMN]

--记者 林妙容; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐