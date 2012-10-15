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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 17:03 BJT

〔台湾汇市〕台币量缩收平盘偏升,方向不明暂随欧元摇摆

* 欧元有守推升部分风险偏好

* 方向不明部位调节不多

* 29.2关卡未能突破,短线持续测试

路透台北10月15日电---台币兑美元TWD=TP周一收微升1.5分.欧元EUR=持坚带动台币守于上日交易水准,但未有进一步突破.交易商在国际主要货币走势不明的清况下,进场意愿低落,令成交量萎缩静待进一步的消息面出炉.

汇银人士指出,今日在缺乏消息面的情况下,市场跟随欧元小幅波动,于平盘附近来回,午后欧元走势偏强带动台币收回早盘跌幅.不过盘中除见进口商场中买汇,外资及银行间的交易盘午后的美元卖盘升温,双方力道差距不大,令台币未能进一步突破,日高29.220与上日相同.不过市场认为看升台币气氛并未完褪去,本周余日有机会再度测试29-29.2的重要关卡.

"29元短期上看起来是有守,但要看外在环境的变化."一本地银行交易员说.

交易员认为,除欧元外,人民币今日虽未再有明显升势,但同样持于当前水位提供台币可遵循的方向,加上海外NDF台币盘中短天期换汇点也再见到29.16的近期高位,都显示台币仍有机会在当前偏强的水准徘徊.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场持续对台币展现偏好,海外投资人追价令美元/台币一个月期换汇点折价扩大至7-9分左右.

市场人士同时指出,在国际主要货币未有明显变动的情况下,台湾央行今日盘中未有明显动作,仅循例于尾盘收回部分台币升幅,但今日主交投区间已明显偏强移动,明日料在29.2-29.3间来回.

台股.TWII今日微幅收跌0.24%报7,418.90点,外资及陆资则连续三天卖超台股,今日卖超金额为13.34亿台币.

新兴亚币周一大多数下跌,尽管中国贸易数据乐观;投资人因担心全球经济疲弱可能损及企业财报而将获利了结.[EMRG/SGCN]

本周重要事件及数据包括周二美国消费者物价指数(CPI)、澳洲央行公布10月2日货币政策会议纪录、周四欧洲央行管理委员会会议、周五日本央行总裁发表谈话.

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.345 29.360 29.220-29.370 29.360 6.45 7.41

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.225 29.232 29.221-29.299 29.299 2.58 3.56

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.070/-0.055

美元/台币六个月期 -0.245/-0.210 -0.215/-0.185

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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