〔台湾汇市〕台币量缩收平盘偏升,方向不明暂随欧元摇摆

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 欧元有守推升部分风险偏好
* 方向不明部位调节不多
* 29.2关卡未能突破,短线持续测试
路透台北10月15日电---台币兑美元TWD=TP周一收微升1.5分.欧元EUR=持坚带动台币守于上日交易水准,但未有进一步突破.交易商在国际主要货币走势不明的清况下,进场意愿低落,令成交量萎缩静待进一步的消息面出炉.
汇银人士指出,今日在缺乏消息面的情况下,市场跟随欧元小幅波动,于平盘附近来回,午后欧元走势偏强带动台币收回早盘跌幅.不过盘中除见进口商场中买汇,外资及银行间的交易盘午后的美元卖盘升温,双方力道差距不大,令台币未能进一步突破,日高29.220与上日相同.不过市场认为看升台币气氛并未完褪去,本周余日有机会再度测试29-29.2的重要关卡.
"29元短期上看起来是有守,但要看外在环境的变化."一本地银行交易员说.
交易员认为,除欧元外,人民币今日虽未再有明显升势,但同样持于当前水位提供台币可遵循的方向,加上海外NDF台币盘中短天期换汇点也再见到29.16的近期高位,都显示台币仍有机会在当前偏强的水准徘徊.
海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场持续对台币展现偏好,海外投资人追价令美元/台币一个月期换汇点折价扩大至7-9分左右.
市场人士同时指出,在国际主要货币未有明显变动的情况下,台湾央行今日盘中未有明显动作,仅循例于尾盘收回部分台币升幅,但今日主交投区间已明显偏强移动,明日料在29.2-29.3间来回.
台股.TWII今日微幅收跌0.24%报7,418.90点,外资及陆资则连续三天卖超台股,今日卖超金额为13.34亿台币.
新兴亚币周一大多数下跌,尽管中国贸易数据乐观;投资人因担心全球经济疲弱可能损及企业财报而将获利了结.[EMRG/SGCN]
本周重要事件及数据包括周二美国消费者物价指数(CPI)、澳洲央行公布10月2日货币政策会议纪录、周四欧洲央行管理委员会会议、周五日本央行总裁发表谈话.
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.345 29.360 29.220-29.370 29.360 6.45 7.41
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.225 29.232 29.221-29.299 29.299 2.58 3.56
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.070/-0.055
美元/台币六个月期 -0.245/-0.210 -0.215/-0.185
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--记者 林妙容; 审校 黄凯
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民