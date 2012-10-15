〔日本股市〕日经指数早盘持稳,软银跌势抵销中国数据的利多作用

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透东京10月15日电---日本股市日经指数周一早盘几近持平,此前中国公布的通胀数据暗示有进一步政策宽松以提振经济成长的空间,但软银(9984.T)挫跌拖累大盘.该公司以200亿美元收购美国一家电信公司的交易接近达成.
在中国公布9月通胀数据后,日经指数回到平盘上方.中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,与路透调查中值1.9%一致,为2010年1月以来次低点,仅略高于今年7月1.8%的涨幅.[ID:nSB2048535]
"符合预期对这类市场来说算是利多,大家只是很高兴没有恶化,"Kazaka Securities首席分析师Yoshihiko Tabei表示.
日经指数.N225早盘上涨1.56点,至8,535.68,徘徊在两个月低位附近.东证股价指数.TOPX则升0.2%至719.86点.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。