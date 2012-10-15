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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 11:28 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘持稳,软银跌势抵销中国数据的利多作用

路透东京10月15日电---日本股市日经指数周一早盘几近持平,此前中国公布的通胀数据暗示有进一步政策宽松以提振经济成长的空间,但软银(9984.T)挫跌拖累大盘.该公司以200亿美元收购美国一家电信公司的交易接近达成.

在中国公布9月通胀数据后,日经指数回到平盘上方.中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,与路透调查中值1.9%一致,为2010年1月以来次低点,仅略高于今年7月1.8%的涨幅.[ID:nSB2048535]

"符合预期对这类市场来说算是利多,大家只是很高兴没有恶化,"Kazaka Securities首席分析师Yoshihiko Tabei表示.

日经指数.N225早盘上涨1.56点,至8,535.68,徘徊在两个月低位附近.东证股价指数.TOPX则升0.2%至719.86点.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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