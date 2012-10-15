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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 16:43 BJT

〔台湾央行〕共发行4,580亿台币存单,发行余额减5亿

路透台北10月15日电---台湾央行周一公布,今日共发行4,580亿台币存单,若相较存单到期金额4,585亿,存单发行余额减5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 4,393

91天期 0.93 116

182天期 1.05 71

央行上日共发行3,568.8亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,166.8亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五超额准备为131亿台币;累计至周日超额准备为247亿台币,加计前期1%的超额准备为1,347亿台币. (完)

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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