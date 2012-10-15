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债券 | 2012年 10月 15日 星期一 14:13 BJT

〔美国经济〕NABE预测明年GDP增速加快,但前提为避开财政悬崖

路透华盛顿10月15日电---许多大型银行及企业的经济分析师预测,美国2013年经济成长速度将加快,但周一公布的一项调查显示,这些预测有一个重大前提.多数分析师认为美国国会将会设法阻止大幅增税及减支.

根据全美商业经济协会(NABE)调查44位预测专家的结果,预估美国经济明年料将成长2.4%,高于2012年的1.9%预估成长率.

一些企业担心若美国经济掉落"财政悬崖",可能引发经济衰退."财政悬崖"是指预定明年初启动的约5,000亿美元增税及1,000亿美元的政府减支.

但NABE调查的受访分析师认为,财政悬崖的多数风险将获得化解,美国经济将躲过多数的潜在伤害.

NABE调查是在9月14-26日进行.

NABE调查的预测,截然不同于国会分析人员的预测.国会预算办公室8月时表示,财政悬崖将导致美国明年国内生产总值(GDP)萎缩0.5%,可能引发经济衰退.(完)

--编译 蔡美珍;审校 沈以文

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