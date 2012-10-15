〔美国经济〕NABE预测明年GDP增速加快,但前提为避开财政悬崖

中国资管：上周23款集合信托产品发行，总计划募集规模环比降逾五成
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
路透华盛顿10月15日电---许多大型银行及企业的经济分析师预测,美国2013年经济成长速度将加快,但周一公布的一项调查显示,这些预测有一个重大前提.多数分析师认为美国国会将会设法阻止大幅增税及减支.
根据全美商业经济协会(NABE)调查44位预测专家的结果,预估美国经济明年料将成长2.4%,高于2012年的1.9%预估成长率.
一些企业担心若美国经济掉落"财政悬崖",可能引发经济衰退."财政悬崖"是指预定明年初启动的约5,000亿美元增税及1,000亿美元的政府减支.
但NABE调查的受访分析师认为,财政悬崖的多数风险将获得化解,美国经济将躲过多数的潜在伤害.
NABE调查是在9月14-26日进行.
NABE调查的预测,截然不同于国会分析人员的预测.国会预算办公室8月时表示,财政悬崖将导致美国明年国内生产总值(GDP)萎缩0.5%,可能引发经济衰退.(完)
--编译 蔡美珍;审校 沈以文
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，
路透北京2月20日 - 中国央行日前发布2016年货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境；调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。