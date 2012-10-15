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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 13:46 BJT

〔台湾股市〕收盘下跌18.14点,生技医疗类股领跌

路透台北10月15日电---台湾股市周一收跌0.24%,生技医疗类股.TBII挫跌2.87%,跌幅居前. 加权股价指数.TWII收低18.14点至7,418.90点.开盘为持平. 电子类指数.TELI下跌0.38%,宏基(2353.TW)跌3.09%,然鸿海(2317.TW)升0.81%. 金融保险类指数.TFNI跌0.15%. 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW萎缩至463.76亿台币,上交易日为672.05亿.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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