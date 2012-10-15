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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:欧元区不确定性盖过中国数据的影响

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* 欧元/美元下跌0.3%,澳元/美元下跌0.4%,美元/日圆上涨0.2%.亚洲地区除日本以外的股市走势疲软

* 在10月18-19日欧盟峰会之前,欧元区的分歧引人关注

* 中国9月CPI和PPI符合预期,但周四将公布的第三季GDP是关键

* 人民币兑美元连续第三度触及盘中高点

* 今日稍晚将公布美国纽约联邦储备银行制造业指数及零售销售数据

* 浏览欧洲市场开盘,请点击(link.reuters.com/gev33t) (完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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