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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 14:16 BJT

〔日本股市〕日经收高脱离两个月低位,企业财报季前跌势暂缓

路透东京10月15日电---日本股市日经指数周一收高,投资人在上周大举抛售之后买进股票.中国通胀数据显示北京尚有更进一步放松政策的空间,日股投资人亦受此数据提振.

尽管市场仍忧心日本企业调降财测前景,但日经指数.N225仍上涨0.5%,收报8,577.93点,东证股价指数.TOPX上涨0.7%至722.99点.(完)

--编译 李婷仪;审校 沈以文

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