〔表格〕LME金属库存最新变化--10月15日

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
路透伦敦10月15日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 212,275 -3,625
锡 11,430 -325
铅 301,700 +4,975
锌 1,036,625 +24,650
铝 5,064,950 -4,625
镍 126,342 +1,734
铝合金 77,080 持平
NASAAC 147,480 持平
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。