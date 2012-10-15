〔企业并购〕LME独立营运接近尾声,但场内交易方式或能注入中国生机

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦/上海10月14日电---今年或许是伦敦金属交易所(LME)最后一次以独立营运机构身份举办年会(LME Week),但换上中国东家之后,LME的其他传统或许不只是得以保留,甚至会发扬光大.
LME的场内交易(ring)方式,是在一个环状的红色座位,进行绅士作风但气氛紧张的面对面喊价交易.这种方式与电子交易的全球性趋势背道而驰,但是等到港交所(0388.HK)完成收购LME之后,反而有可能进一步扩大势力.
LME的会员目前正在考虑提早展开场内交易时段,以便争食亚洲业务,而且传闻中国冶炼商可能有兴趣加入LME会员,但目前为止传闻遭到否认.
LME遭到收购之后,有些人认为场内交易将成绝响,但事实上新的参与业者似乎很乐意接下空额--法国Natixis退出大宗商品经纪业务后,美国投资银行Jefferies GroupJEF.N的经纪部门Jefferies Bache上个月便加入场内交易.
市场人士正在猜测,中国重要企业会不会投入公开喊价交易的挑战.
交易商估计,LME近半数交易量来自中国客户.日益茁壮的中国工业是全球最大基本金属的消耗地.例如,中国占全球铜需求的比例高达40%.
江西铜业和五矿都是这类揣测的对象,但两家公司的消息人士都否认打算马上争取LME会员资格.中银国际拒绝评论有关可能拓展LME活动参与场内交易的传闻.
中银国际环球商品(英国)4月时获得LME第二类会员资格.这个资格只允许它在电子及电话市场交易.但交易员表示,一旦交易量上升,中银国际将是第一类会员资格的可能候选人.
从更大层面来看,场内交易的会员资格可能吸引金属领域的中国冶炼商及其他企业.上海一名交易商称,"如果企业想要让交易更有效率,LME会员资格将是很聪明的一步,因为第一类会员可以得到许多有用的内线资讯."
但江西铜业一名消息人士指出,这些企业面临一些阻力:"首先,中国政府必须支持这个构想,而对于像我们这种国企而言,批准过程会花上相当长的时间,"消息人士称.
面对上海期货交易所的竞争,LME新东家港交所已经承诺至少未来几年将保留LME品牌及公开喊价方式,直到2015年1月.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民