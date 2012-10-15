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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:02 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.6060有卖盘环伺,苏格兰公投案成焦点

0642GMT

* 卖单埋伏在1.6060(1.6058是从亚洲盘低点1.6020起涨的高位)

* 在1.6085(亚洲盘初高点)和1.6098(上周五高点)有额外的阻力

* 1.6018是上周五的欧洲盘初低点,1.6020是10月8日低点

* 苏格兰独立公投案在今日宣布,将在2014年10月进行公投

* 谘询机构安永(Ernst & Young)预估英国经济第三季成长0.7%,第四季成长0.1%. (完)

--编译 李婷仪;审校 高琦

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