版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:17 BJT

〔全球金市〕金价跌至两周半低点,受停损卖盘掼压

路透新加坡10月15日电---金价周一跌至两周半低位,延续上个交易日的跌势,虽然中国通胀数据显示中国有进一步宽松货币政策空间,但支撑力道不敌金市停损卖压.

金价上周五创两个多月以来单日最大跌幅,因数据显示美国消费信心升至五年高位,加深市场担心美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新量化宽松措施可能缩减.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐