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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 15:53 BJT

〔日本债市〕指标公债大致走坚,关注本周标售20年期券种

路透东京10月15日电---指标日本公债周一大致走坚,无视于评级机构对其政府融资风险的警示.但超长期券种在本周的20年期日债标售之前稍微承压.

标普警告称,日本政府融资压力显示日本央行的构债计画正接近极限,且政治僵局亦令一项为今年预算融资的法案陷入停滞.[ID:nSB2048805]

标普维持日本的AA-债信评级,展望为负面,并预计日本近期的财政压力暂不会影响到日本主权信用的质量.

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