〔台湾债市〕101/9殖利率续在历史低档狭幅盘整,市场观望气氛转浓

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透台北10月15日电---台湾10年券101/9殖利率周一持续在平盘附近盘整.交易员指出,因台债殖利率已处历史低档,市场气氛趋于谨慎、观望,致今日台债交投清淡,料本周101/9殖利率仍将处于狭幅横盘整理格局.
交易商认为,尽管本周将召开欧盟领导人高峰会,但由于台债殖利率已压低在历史低位附近,就算欧债危机再掀波澜,101/9殖利率也已没有往下反应的空间,市场多抱着壁上观的心态,预期台债殖利率将整理一段时间,料本周101/9殖利率区间将在1.12%-1.15%.
"现在买又不甘心、又不敢卖."一大型证券交易员说.
交易员称,目前101/9空单量略为垫高至逾30亿台币,但要形成轧空力道可能仍遥远,现阶段台债没有轧空的环境,也没有做空的环境,因此台债殖利率将先行整理再说.
台湾加权股价指数.TWII周一小跌0.24%,收报7,418.90点.成交值萎缩至466.29亿台币.交易员指出,台股周一成交量急冻,顿间似乎丧失动能,对台债仍是利多,料台债殖利率可望缓步下来.
美国公债价格上周五走扬,因数据显示美国核心通胀迟滞,且投资人关注本周更多数据和欧盟领导人关键峰会,届时西班牙可能提出救助申请.指标美国10年期公债收益率连跌四周,因全球经济成长和欧债危机持续的不确定性犹存,公债价格受到提振.[US/NCN]
交易员表示,市场普遍预料本周欧盟领导人峰会端不出新菜色,加上欧债是慢性病,欧债再坏情况也有限,所以投资人不会像刚发病时那样恐慌,预估本周欧债新进展不致于对台债造成很大的影响,反而较为关注下周美国超级财报周表现,将牵动后续台债走势.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -0.23 1.1329 1.1325-1.1355 12.50
5 101/6 A01106=TWO -0.10 0.8730 0.8730-0.8795 19.00
中国政府将于周四公布三季度GDP和9月工业、投资及消费.路透综合26家机构预测中值结果显示,中国三季度GDP同比增速料进一步降至7.4%,为连续第七个季度放缓,且已然低于政府年初设定的全年增长目标7.5%.中国上半年经济成长率为7.8%.[ID:nSB2038505]
交易员指出,本周台债较大的影响因素还包括中国将公布最新GDP数据,中国经济数据能否否极泰来,将影响短线台债殖利率走势,并预期在中国十八大会议召开后,中国经济对台债的影响将明显发酵.
中国共产党第十八次全国代表大会将于11月8日在北京召开,对新一届领导层可能采取多种政策支撑经济的揣测也不绝于耳.但投资银行巴克莱认为,现在很难对经济和政治政策方向进行预测.短期来看,换届料只会对经济成长带来温和正面提振,且在明年3月初全国人大会议召开之前都不会特别明显.[ID:nSB2035359]
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1329
5 101/6 A01106=TWO 0.8730
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。