〔新闻稿〕惠誉将中国中兴通讯"BB-"评等置于负向观察名单

10月15日---惠誉将中国中兴通讯(000063.SZ)的长期外币及本币发行人违约评等(IDR)"BB-"置于负向观察名单.

此举系因该公司初步公布的2012年第三季财报大幅逊于惠誉预估,该公司是否有能力改善获利能力及现金流,维持与BB等级相符的信用能力令人存疑.

负向观察名单的结果评定,将根据中兴通讯完整的2012年第三季财报内容、与管理层进行的讨论,以及对该公司在2013年和2014年改善财务表现之能力的分析.