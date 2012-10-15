〔新闻稿〕惠誉将中国中兴通讯"BB-"评等置于负向观察名单

亚洲橡胶：东京期胶连跌第四日并触及一个月低点，受沪胶走软波及
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
(以下摘自评级机构惠誉的新闻稿)
10月15日---惠誉将中国中兴通讯(000063.SZ)的长期外币及本币发行人违约评等(IDR)"BB-"置于负向观察名单.
此举系因该公司初步公布的2012年第三季财报大幅逊于惠誉预估,该公司是否有能力改善获利能力及现金流,维持与BB等级相符的信用能力令人存疑.
负向观察名单的结果评定,将根据中兴通讯完整的2012年第三季财报内容、与管理层进行的讨论,以及对该公司在2013年和2014年改善财务表现之能力的分析.
东京工业品交易所(TOCOM)的7月期胶 收低1.2日圆，或0.4%，报每公斤295.0日圆。该合约盘内触及287.1日圆，为1月24日以来低位。
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。