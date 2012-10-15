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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 16:19 BJT

〔金属期市〕铜价下滑,受全球需求和中国刺激措施的不确定性影响

路透上海10月15日电---铜价周一触及一个月低点,受全球需求以及北京当局下一步政策举措的不确定性影响,在本周的中国第三季经济成长数据公布前,交易商继续打安全牌.

中国近期公布的数据使得当局是否会采取更多刺激措施的预期蒙上阴影,通胀率下滑意味着有充足的政策宽松空间,但9月出口强劲反弹,意味着目前可能不需要调整政策.

除了对中国经济体质的审慎态度外,投资人也在关注美国第三季企业财报,以取得全球整体金属需求概况.

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