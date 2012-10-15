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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 16:38 BJT

〔企业并购〕软银社长孙正义称收购SPRINT有风险,但需要走出日本

路透东京10月15日电---日本软银(9984.T)社长孙正义称,公司决定斥资201亿美元最多收购美国Sprint Nextel Corp(S.N)70%的股权,该交易对软银而言具有风险,但公司需要突破日益老龄化的日本的制约.

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