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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 16:45 BJT

〔企业并购〕日本软银希望最多取得美国Sprint的70%股权

路透东京10月15日电---日本电讯商软银(Softbank)(9984.T)周一表示,希望最多取得美国系统商Sprint Nextel Corp (S.N)的70%股权,此一收购案价格可能高达201亿美元.

这项交易将给予软银切入海外一大市场管道,而Sprint将获得银弹,有机会收购同业及建设4G网络,提高在美国无线市场的竞争力.(完)

--编译 蔡美珍;审校 郑茵

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