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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 17:06 BJT

〔西班牙经济〕经济部长称第三季经济活动上季,优于欧洲其他地方

路透马德里10月15日电---西班牙经济部长德金多斯周一称,西班牙第三季经济活动与第二季类似,整体表现看起来优于欧洲其他地方.

"第三季经济表现很接近第二季,这与欧洲其它地区相反,"德金多斯在马德里向记者表示.

德金多斯9月曾表示,预期西班牙第三季经济将萎缩0.4%左右.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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