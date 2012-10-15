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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 17:27 BJT

〔中港股市〕企业获利警讯拖累内地股市跌至一周低位,港股微幅收升

路透香港10月15日电---中国股市周一跌至一周低位,中国政府提振市场措施激励的涨势,遭企业获利警讯打击止步,尽管周一公布的中国通胀数据显示,中国央行有进一步宽松货币政策的空间.

香港股市勉强守住涨势,恒生指数.HSI收高0.1%,恒基地产(0012.HK)等香港蓝筹地产股走强,弥补中资零售股跌势.

但企业财报季的获利警讯打击内地股市至平盘下方,沪深300指数.CSI300下跌0.4%,沪综指.SSEC跌0.3%.

中国第二大电讯设备商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ),及鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)皆发布获利预警.

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