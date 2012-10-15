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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 17:37 BJT

〔国际油市〕沙特阿拉伯9月石油产量为每日977万桶--行业消息人士

路透迪拜10月15日电---一位行业消息人士周一表示,沙特阿拉伯9月原油平均日产量为977万桶.

据沙特政府提供给石油输出国组织(OPEC)的官方数据,该国8月和7月石油日产量分别为975万和980万桶.(完)

--编译 郑茵;审校 沈以文

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