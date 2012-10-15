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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 17:53 BJT

〔全球金属〕高盛下调12个月铜价预估,因担心中国铜需求状况

路透10月15日电---高盛周一重申三个月及六个月铜价预估分别为每吨8,000美元及9,000美元,但将12个月预估由9,000美元降至8,000美元,这反映了其对于中国建筑业在2013年底和2014年铜需求的担心.

高盛称其温和下调了三个月、六个月和12个月的铝、镍和锌的价格预估,反映出今年迄今全球需求弱于预估.(完)

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