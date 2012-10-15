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债券 | 2012年 10月 15日 星期一 17:51 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持稳,聚焦西班牙情势

路透伦敦10月15日电---美国公债价格周一持平,不脱近期狭幅区间,投资人等待西班牙寻求纾困的进展线索.

欧元区官员向路透表示,西班牙可能下个月要求援助.欧洲领袖本周峰会预料不会透露西班牙计划的新讯息.

若西班牙求援,将启动欧洲央行买债方案,投资人希望观察这项工具遏制欧债危机的效果.

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