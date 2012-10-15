〔台湾货币市场〕短率大致不变,拆款区间高位因资金宽裕略为走跌(更新版)

* 资金宽裕

* 拆款利率区间高位微跌

记者 高洁如

路透台北10月15日电---台湾银行间短率周一大致平稳.不过由于资金相当宽裕,拆款利率的区间高位略微下跌.

交易员表示,一般而言票券商向银行拆入利率多在平均利率水位之上.然而近期短期资金充斥,但又缺乏适当的投资工具之下,让票券商的拆入利率水位节节走低.

"资金还是偏多,"一家大型银行交易员表示.他们也表示,央行冲销市场资金力道并不算大,这是使市场资金不虞匮乏的主因.

其中一周及隔拆利率,一直很贴近央行开出的隔拆利率0.388%.

另一位交易员并表示,以大型票券商的一周拆入利率而言,今日的区间已愈来愈贴近0.5%的整数关卡,相较先前有明显走跌.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,同于上日;区间落在0.295-0.54%,也同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.56%,同于上日.

**票量仍少**

短票方面,交易员指出,因银行将保证客户转做放款,因此具保证的短票发行持续减少.在票券商的财务杠杆倍数受限之下,票券商自行保证发行的短票又无法短期间扩充加大,使得票券商只能在免保证的短票上扩充票源.

票券商还指出,由于免保的短票受限于公司的营运情况不同,因此在市场受欢迎的程度有所不同,目前百分之百公营的台电以及中油的免保短票,最受市场的欢迎.

"讲穿了,还是中油和台电最受欢迎,总要看看怎么样可以抢多一点他们的票.所以它标售的利率应该会愈来愈低,"一位大型票券商交易员表示.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周一公布,今日共发行4,580亿台币存单,若相较存单到期金额4,585亿,存单发行余额减5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额总计为1兆(万亿)2,177.5亿台币,本周余日存单到期分别为:周二176.5亿、周三3,497亿、周四498亿以及周五3,421亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为383亿台币;累计超额准备为630亿台币,加计前期1%的超额准备为1,730亿台币.

**公债RP利率平稳**

公债10天期附买回(RP)利率持稳.本周货币市场资金维持宽松,且交割的紧缩因子少,令今日公司债与公债的RP利率都持平不变.

一大型证券商交易员表示,近日银行资金宽裕,都有承作公债及公司债RP的需求,投信也有承作公司债RP的需求,利率低档的RP成交量越来越多,市场资金在找不到公司债RP的情况下,也倾向暂时停靠在较低利率的公债RP,等待较高利率公司债RP承作的机会.

"本周资金还是宽松,但没有像旬初这么明显了."一交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

证券商表示,本周交割的紧缩因子较少,仅周三将有农业金库50亿台币金融债交割.(完)