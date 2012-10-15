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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 18:18 BJT

〔欧元债市〕希腊10年期公债收益率跌至为2011年8月来低点

路透伦敦10月15日电---希腊10年期公债收益率周一跌至2011年8月以来低点,因迹象显示欧元区决策者正考虑采取新方法来减轻该国债务痛楚.

"我设想的是,人们都开始转而接受希腊退出欧元区代价太高的观点,"经纪公司Exotix分析师Gabriel Sterne表示.这家公司进行希腊债券交易.

希腊10年期公债收益率GR10YT=TWEB周一曾低见17.388%,日内约下跌70个基点.(完)

--编译 梁睿雪; 审校 高琦

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