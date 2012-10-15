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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 18:16 BJT

〔东南亚股市〕多数微幅收高,马来西亚及印尼股市扳回跌幅

路透曼谷10月15日电---东南亚股市周五多数小幅上扬,成交偏淡,Petronas Chemicals(PCGB.KL)及Bank Rakyat(BBRI.JK)等大型股的选择性买盘,协助马来西亚及印尼股市扳回跌幅.

马来西亚主要股指.KLSE收高0.07%,至1,654.44,脱离近两周低点1,649.15.

印尼股市.JKSE收高0.05%.国有银行Bank Rakyat劲扬2%,因受惠誉确认评等激励.

泰国的电讯股由早盘低点反弹,表现优于大盘指数.SETI,Total Access Communication (DTAC.BK)上涨1.4%.

1010GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3043.05 1.30 +0.04 +14.99 2646.35

马来西亚 .KLSE 1654.44 1.08 +0.07 +8.08 1530.73

泰国 .SETI 1290.56 -6.42 -0.49 +25.87 1025.32

印尼 .JKSE 4313.52 2.13 +0.05 +12.86 3821.99

菲律宾 .PSI 5383.22 13.50 +0.25 +23.13 4371.96

越南 .VNI 391.56 -0.98 -0.25 +11.38 351.55

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(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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