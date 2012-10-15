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货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 18:49 BJT

〔中东情势〕欧盟成员国已同意对伊朗的新制裁措施--德外长韦斯特威勒

路透布鲁塞尔10月15日电---德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)表示,欧盟周一同意对伊朗实施新的制裁以加大施压.

"我们同意采取进一步制裁措施以加大施压,因此协商是非常重要的."他说.

外界早已预料欧盟将批准对伊朗银行业,工业和船运业实施新制裁,这将是迄今为止欧洲对伊朗最为严厉的举措之一.

这些制裁措施的批准,正值国际社会对伊朗军事意图,以及解决该国核计划问题的外交斡旋失败日渐感到担忧之际.(完)

--编译 郑茵;审校 田建华

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