(重温稿)〔香港个股〕中国燃气与中石化将在天然气和液化石油气上开展战略合作

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 中国燃气与中石化就天然气和液化石油气业务签订战略合作框架协议
* 中石化将认购中国燃气的股份
* 中国燃气管理称指有关合作已充分谘询各主要股东意见
* 中国燃气股份将于周二恢复交易
记者 雷美珍
路透香港10月15日电---中国燃气(0384.HK)被同业并购危机刚刚解除,旋即宣布与并购方之一的中国石化(0386.HK)(600028.SS)就天然气和液化石油气(LPG)业务签订战略合作框架协议,其中包括由中石化增持中国燃气的股份.
中石化与新奥能源(2688.HK)周一宣布不再继续对中国燃气历时10个月的收购,因先决条件尚未达成.[ID:nSH0117393]未几,中国燃气就宣布与中石化单独签订战略合作框架协议.
中国燃气副董事总经理梁永昌在电话会议上向记者表示,"中石化在过去10个月对中国燃气进一步研究和了解,相信今天(双方)的合作是一个起点,并对所有股东有利."
中国燃气在联交所一份声明中称,该公司与中石化今天订立战略合作框架协议,据此,双方同意实施若干战略性的措施,和董事会同意中石化及中国燃气其他战略股东认购中国燃气股份或以其他方式向中国燃气作出投资.
公告并指,中石化认可中国燃气于中国城市燃气分销行业的重要地位,以及集团之优良项目组合和发展空间能与中石化的天然气和液化石油气业务发展有高度互补性.
梁永昌强调,认购或其他投资的条件将由各方再作讨论,暂时没有具体方案.他并指出,就有关协议,中国燃气已充分谘询各董事和相关策略性股东.
中国燃气的主要股东包括北京控股(0392.HK)、英国富地石油FOOI.L和韩国SK E&S,其他策略股东则有印度GAIL(GAIL.NS)、亚洲开发银行.
根据框架协议,中国燃气与中石化将组成合资公司,以进一步加强和扩大其中国的天然气分销网络和液化天然气业务;双方并共同拓展车用及船舶加气市场,同时中石化愿意将中国燃气作为其发展中国城市燃气项目的平台及合作伙伴,原则上同意中国燃气参与中石化负责建设的省际天然气管线及配套设施的投资.
中国燃气拥有160个城市的燃气专营权项目,也是中国最大的城市燃气项目组合.
于2011年,中石化共生产天然气5,171亿立方英尺及加工原油2.174亿公吨.其成品油产品总销售1.623亿公吨中,中国销量占1.512亿公吨.截至今年6月底为止,中石化在中国有30,484家加油站,其中自营站占30,471家.
中国燃气今天停牌,前收市价报4.3港元,该公司已申请于周二早上恢复买卖.(完)
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--审校 杨淑祯
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民