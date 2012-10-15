主要国家经济指标预测--10月16日****

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透10月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月16日(二)
0030 澳洲央行会议纪录 10月 -- --
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差26.53
意大利全球贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差44.9
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.9%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.9%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 9月 -0.1% +2.0%
(较上年同期) -0.8% +1.40%
PPI产出物价(较上月) +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
核心PPI产出物价(较上月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.1% +1.2%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差156
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.8% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 负15 负18.2
ZEW现况指数 11.3 12.6
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月13日当周 -- +0.2%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.5% +0.6%
(较上年同期) +1.9% +1.7%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
1230 美国实质所得(较前月) +0.2% -0.6%
1230 加拿大制造业销售 8月 +0.4% -1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月13日当周 -- +1.6%
1300 美国资本净流入(亿美元) 8月 -- 670
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 500
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% -1.2%
产能利用率 78.3% 78.2%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 41 40
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲房屋融资 8月 +1.8% --
投资房屋融资 -0.8% --
0430 日本工业生产(较上月) 8月修正值 -1.6% --
产能利用率指数(较上月) 8月 -2.6% --
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +0.3% +0.3%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负6.16 负4.55
1230 美国零售销售(较前月) 9月 +1.1% +0.8%
扣除汽车的零售销售(较前月) +1.1% +0.6%
1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.6% +0.5%
2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.8% +1.1% (完)
--整理 李婷仪;审校 戴素萍
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民