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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--10月16日****

路透10月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月16日(二)

0030 澳洲央行会议纪录 10月 -- --

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差26.53

意大利全球贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差44.9

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.4% +0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.5%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.9%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.5% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.9%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 9月 -0.1% +2.0%

(较上年同期) -0.8% +1.40%

PPI产出物价(较上月) +0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

核心PPI产出物价(较上月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.1% +1.2%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差156

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.8% +0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.8% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 负15 负18.2

ZEW现况指数 11.3 12.6

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月13日当周 -- +0.2%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.5% +0.6%

(较上年同期) +1.9% +1.7%

扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

1230 美国实质所得(较前月) +0.2% -0.6%

1230 加拿大制造业销售 8月 +0.4% -1.5%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月13日当周 -- +1.6%

1300 美国资本净流入(亿美元) 8月 -- 670

外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 500

1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% -1.2%

产能利用率 78.3% 78.2%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 41 40

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲房屋融资 8月 +1.8% --

投资房屋融资 -0.8% --

0430 日本工业生产(较上月) 8月修正值 -1.6% --

产能利用率指数(较上月) 8月 -2.6% --

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +0.3% +0.3%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负6.16 负4.55

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +1.1% +0.8%

扣除汽车的零售销售(较前月) +1.1% +0.6%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.6% +0.5%

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +0.8% +1.1% (完)

--整理 李婷仪;审校 戴素萍

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