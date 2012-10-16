美国与加拿大经济指标预测--10月16日-10月23日****

路透10月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月15日当周-------------------------------
10月16日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月13日当周 -- +0.2%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.5% +0.6%
(较上年同期) +1.9% +1.7%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
1230 美国实质所得(较前月) +0.2% -0.6%
1230 加拿大制造业销售 8月 +0.4% -1.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月13日当周 -- +1.6%
1300 美国资本净流入(亿美元) 8月 -- 670
外资净买入美国长期公债(亿美元) -- 500
1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.2% -1.2%
产能利用率 78.3% 78.2%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 41 40
10月17日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月12日当周 -- 1,008.1
再融资指数 -- 5,772.6
1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 77 75
建筑许可年率(万户) 81 80.1
10月18日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 36.5 33.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.4
续请失业金人数(万人) 10月6日当周 328 327.3
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.1% -0.6%
1400 美国领先指标 9月 +0.2% -0.1%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 1.0 负1.9
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比 9月 -- 0.84
10月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482
(变动率) -2.5% +7.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- 127.7
----------------------------------10月22日当周-------------------------------
10月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月23日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- --
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- +0.7%
扣除汽车零售销售(较前月) -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- --
1300 加拿大央行利率决议 10月 -- 1.00
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4
-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日政策会议 (完)
--整理 戴素萍;审校 孙茉莉