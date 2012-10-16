《台湾报摘》--工商时报10月16日

* 头版头条:

--根据韩国媒体引述未具名的三星(005930.KS)内部高层谈话,苹果(AAPL.O)已经表态剔除三星,不再使用竞争对手技术,也不让其担任主要处理器供应商.事实上,近期市场传出,苹果下世代A7处理器生产链将移往台湾,与外电报导不谋而合,业界也点名台积电(2330.TW)、日月光(2311.TW)、矽品(2325.TW)、景硕(3189.TW)等四家业者,已名列A7生产链名单当中.

* 其他:

--友达光电(2409.TW)的关键技术有机发光二极体(OLED),疑遭前离职的两名高阶研发主管,泄漏给大陆TCL集团(000100.SZ)及旗下子公司华星光电.但检方在搜索过连水池及王宜凡后,却解除连、王限制出境,让他俩游走海峡两岸.

--引爆台美股东激战的台湾浩鼎股权落幕.由润泰集团尹衍梁主导的汇弘投资美国时间8日以6千万美元(18亿台币)吃下美国Optimer拥有的浩鼎43%股权,意味着浩鼎研发中高达200亿美元商机的乳癌末期标靶药OBI-822/821,将留在台湾,并成为第一个将进军国际市场的大药.

--不满来台参股金融业被歧视,大陆官方恐让台资银行参股陆银计划吃闭门羹.目前包括中信金(2891.TW)、富邦金(2881.TW)、永丰金(2890.TW)、国泰金(2882.TW)、华南金(2880.TW)等多家金控都有参股陆银计划,但相关消息人士指出,若参股对象是一般陆银,确定短期内都不会被放行.

--台湾本地大型银行主管指出,主计总处预测明年的经济成长可达3.67%、CPI上涨1.08%,整体经济环境温和成长,初步估计明年度获利至少可较今年成长5%以上. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.