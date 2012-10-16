《全球主要国家债券发行预告》--10月16日-10月23日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透10月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
-------------------------------------------------------------------------------
10/16 西班牙 12个月和18个月国库券
10/16 1530 美国 四周和52周期国库券
10/16 0130 日本 五年期公债
10/16 希腊 13周期国库券
10/17 0120 日本 一年期贴现国库券
10/17 加拿大 10年期公债
10/17 0700 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年9月12日到期的Schatz债券
10/18 1700 美国 30年期通膨保值债券
10/18 英国 传统公债
10/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/18 0130 日本 20年期公债
10/18 0850 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%,2014年9月25日到期的两年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息2.0%,2015年7月12日到期的三年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息2.5%,2016年7月25日到期的四年期BTAN债券;
10/18 0850 法国 票息1.0%,2017年7月25日到期的五年期BTAN债券;
10/18 0950 法国 15-25亿欧元 票息0.1%,2021年7月25日到期的10年期OATi债券;
10/18 西班牙 35-45亿欧元 票息4.0%,2015年7月30日到期的Bonos债券;
10/18 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的Bonos债券;
10/18 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的Obligaciones债券;
10/22 1530 美国 13周和26周期国库券
10/23 西班牙 三个月和六个月期国库券
10/23 1700 美国 两年期债券
10/23 1530 美国 四周期国库券
10/23 0130 日本 增加流动性标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。