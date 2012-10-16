〔香港个股〕中信辜家为首财团将以175亿台币买下壹传媒台湾业务--报载

路透台北10月16日电---台湾多家本地媒体周二报导,香港媒体企业--壹传媒(0282.HK)在台湾媒体业务--包括台湾苹果日报、壹周刊、爽报及壹电视,将出售予中国信托旗下的中国信托慈善基金会为主的买家,交易金额为175亿台币.

香港联交所周二早盘已将壹传媒股份暂停买卖.

包括工商时报、经济日报、联合报等多家媒体均对此事予以报导.相关内容包括:以中国信托慈善基金会董事长辜仲谅为首的团队,其中还包括台塑(1301.TW)集团与新加坡私募基金合作此项交易,且双方昨天下午已经签订交易备忘录(MOU).

工商时报报导称,今年4、5月,市场就传出壹传媒总裁黎智英开始透过外资银行找买主,要卖掉手上壹电视,以及台湾壹周刊及苹果日报,其中富邦蔡家、中信辜家、鸿海(2317.TW)董事长郭台铭、宏达电(2498.TW)董事长王雪红和润泰集团,都曾被传出是潜在买家.

报导也指出,黎智英当时开价传出要5-10亿美元(150-300亿台币),因此让不少买家打退堂鼓,9月壹传媒更在香港公告将出售台湾旗下平面媒体.

辜仲谅友人分析,辜仲谅本次"势在必得",主要是辜家过去对媒体经营就不陌生,1990年代,代表和信的辜启允曾与代表中信的辜仲谅共同投资,买下中嘉系统与频道,拥有多年经营媒体的经验.(完)