《台湾重要政经日程》--10月16日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息====================== 10/16(二) --09:00 2012台湾竞争力高峰会. --09:00 行政院长陈冲立法院备询. --10:00 中经院第四季台湾经济预测记者会. --10:30 2013全球通讯产业趋势记者会. --13:30 华硕( 2357.TW )Padfone 2记者会. --16:00 经建会传统产业维新记者会. ==================近期重要政经消息====================== 10/19(五) --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. 10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. 10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. 10/25(四) --13:30 宏基( 2353.TW )公布第三季业绩. --13:30 台积电( 2330.TW )公布第三季业绩. --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/5(一) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%. --16:10 台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元. 11/8(四) --16:00 财政部公布10月进口、出口年变动率,上月出口年增10.4%,进口年增1.3%. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 林妙容; 审校 张喜良