〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透台北10月16日电---台湾央行周二表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为176.5亿台币.
央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上日共发行4,580亿台币存单.
拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为383亿台币;累计超额准备为630亿台币,加计前期1%的超额准备为1,730亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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