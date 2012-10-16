〔台湾汇市动态〕台币/美元盘初触及五个月高位,外资站美元卖方推升

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透台北10月16日电---台币兑美元TWD=TP周二早盘受外资美元卖盘推动,一开盘即快速升破近期29.2的心理关卡,当前日高29.17已逾五个月高位,前高在5月2日报29.080.市场认为美国企业财报表现乐观,外资钱多状况不变,升值趋势或能延续,下一测试点先看29.100.
交易员观察市场的最新动态:
* 韩元兑美元KRW=触及近一年高位,有利台币走势
* 海外NDF短天期今日开盘已触及29.13-29.16附近
* 外资美元卖盘积极,但成交量尚待观察
* 逾五个月前高29.080附近或成阻力
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交易员预测今日交易区间:
* 29.100-29.200
本地时间9:25最新报价:
* 台币/美元TAIFX1升1.52角报29.193.
* 早盘区间为29.170-29.345.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)