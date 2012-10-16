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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 09:32 BJT

〔台湾汇市动态〕台币/美元盘初触及五个月高位,外资站美元卖方推升

路透台北10月16日电---台币兑美元TWD=TP周二早盘受外资美元卖盘推动,一开盘即快速升破近期29.2的心理关卡,当前日高29.17已逾五个月高位,前高在5月2日报29.080.市场认为美国企业财报表现乐观,外资钱多状况不变,升值趋势或能延续,下一测试点先看29.100.

交易员观察市场的最新动态:

* 韩元兑美元KRW=触及近一年高位,有利台币走势

* 海外NDF短天期今日开盘已触及29.13-29.16附近

* 外资美元卖盘积极,但成交量尚待观察

* 逾五个月前高29.080附近或成阻力

最新相关报导链接:

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* 环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

* 环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

交易员预测今日交易区间:

* 29.100-29.200

本地时间9:25最新报价:

* 台币/美元TAIFX1升1.52角报29.193.

* 早盘区间为29.170-29.345.(完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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