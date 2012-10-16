日本已公布经济指标--2012/10/16

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.2%-r +1.2%-r -- --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.4% -0.5% 10月25日 --
全国核心CPI(y/y) 8月 -0.3% -0.3% 10月25日 --
工业生产(m/m) 8月 -1.6%-r -1.0%-r 10月29日 --
失业率 8月 4.2%-@ 4.3%-@ 10月29日 --
贸易收支(亿日圆) 8月 逆差7,541 逆差5,174 10月21日 --
所有家庭实质支出(y/y) 8月 +1.8% +1.7% -- --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 李婷仪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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