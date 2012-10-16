〔欧元区经济〕索罗斯:欧元危机正在毁灭欧盟,德国应挺身相救

路透纽约10月15日电---国际基金经理人索罗斯周一表示,欧盟可能会被欧元危机的"恶梦"毁于一旦.德国需要负起拯救欧元的责任.

索罗斯说另外一个选择则是,让欧元区最大经济体德国离开欧元区.

索罗斯称这场危机正"把欧盟推向持续的衰退,而这完全是其自找的."

"欧元正在毁灭欧盟的危险性是真实存在的,"他说."逃脱危机的方法就是德国愿意做出更大的承诺,而不是只基于德国自身利益,而是真正为了负债国着想,承担起仁慈的盟主国角色."

索罗斯说,德国应有欧盟领导者的风范,一如美国在二次世界大战期间领导着自由世界.索罗斯是在全美商业经济协会(NABE)的一场餐会中发表此番言论.

索罗斯说,德国需要挺身拯救欧元以及欧元区共同债券计画,因为"要让其成功所需的代价很少,但是如果失败的话,德国也会深受连累."

但当前的实际情况是,不只是德国民意,就连芬兰、荷兰民众也越来越反对纾困欧元区国家.(完)