〔美国金融〕企业执行长呼吁国会达折衷方案,解决财政悬崖和债务问题

路透华盛顿10月15日电---美国企业执行长周一拉高分贝,呼吁国会达成折衷协议,避免"财政悬崖"拖垮美国经济,同时也开始缩减美国债务水准.

他们的呼吁和国会长久以来的党派立场形成对立,共和党向来反对增加税收来降低赤字,而民主党则承诺要维持受欢迎的福利计划.

"一定要由大家共同分担痛苦,"Nasdaq OMX Group Inc(NDAQ.O)股票交易业务执行长Robert Greifeld在彭博电视圆桌会议上称.

"政坛人士很难在在一个遭致众人愤怒的平台上运作.对我们来说,要解决这个问题,就一定要增加税收,也一定要削减支出,"Greifeld称.

"我们需要折衷方案,"联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)的执行长Scott Davis称.

尽管企业执行长数月来持续对财政悬崖表达忧虑,但消费者看来则是没那么担心.美国9月零售销售增幅高于预期,各类产品销售均上扬,显示消费者支出正推动经济加速成长.(完)