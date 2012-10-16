〔美国金融〕企业执行长呼吁国会达折衷方案,解决财政悬崖和债务问题

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透华盛顿10月15日电---美国企业执行长周一拉高分贝,呼吁国会达成折衷协议,避免"财政悬崖"拖垮美国经济,同时也开始缩减美国债务水准.
他们的呼吁和国会长久以来的党派立场形成对立,共和党向来反对增加税收来降低赤字,而民主党则承诺要维持受欢迎的福利计划.
"一定要由大家共同分担痛苦,"Nasdaq OMX Group Inc(NDAQ.O)股票交易业务执行长Robert Greifeld在彭博电视圆桌会议上称.
"政坛人士很难在在一个遭致众人愤怒的平台上运作.对我们来说,要解决这个问题,就一定要增加税收,也一定要削减支出,"Greifeld称.
"我们需要折衷方案,"联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)的执行长Scott Davis称.
尽管企业执行长数月来持续对财政悬崖表达忧虑,但消费者看来则是没那么担心.美国9月零售销售增幅高于预期,各类产品销售均上扬,显示消费者支出正推动经济加速成长.(完)
--编译 王冠中;审校 戴素萍
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)