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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 12:21 BJT

〔路透基点〕中国山东信发10亿元人民币等值贷款展开筹组--RLPC

路透香港10月15日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,山东信发集团10亿元人民币等值(1.59亿美元)三年期境内贷款案已展开筹组,德意志银行为牵头行.

此案以应收帐款担保,以人民币或美元币拨付皆可.消息人士称,山东信发及子公司新疆茌平信发铝业皆为借款方.

承贷3亿元人民币等值或以上的银行,获得先付费用80个基点,及牵头行头衔;承贷2.00-2.90亿元人民币等值,获得70个基点费用,及主办行头衔;承贷1.00-1.90亿元人民币等值,获55个基点费用,及安排行头衔.

回覆期限11月20日.

据消息人士指出,几家银行上周接获邀贷,但仍在等待最后定价.

贷款资金用于与托克贸易(上海)合约的预筹资金.托克贸易为欧洲石油贸易商托克的子公司.托克贸易(上海)将提供一份付款保函.

当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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