〔路透基点〕中国山东信发10亿元人民币等值贷款展开筹组--RLPC

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港10月15日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,山东信发集团10亿元人民币等值(1.59亿美元)三年期境内贷款案已展开筹组,德意志银行为牵头行.
此案以应收帐款担保,以人民币或美元币拨付皆可.消息人士称,山东信发及子公司新疆茌平信发铝业皆为借款方.
承贷3亿元人民币等值或以上的银行,获得先付费用80个基点,及牵头行头衔;承贷2.00-2.90亿元人民币等值,获得70个基点费用,及主办行头衔;承贷1.00-1.90亿元人民币等值,获55个基点费用,及安排行头衔.
回覆期限11月20日.
据消息人士指出,几家银行上周接获邀贷,但仍在等待最后定价.
贷款资金用于与托克贸易(上海)合约的预筹资金.托克贸易为欧洲石油贸易商托克的子公司.托克贸易(上海)将提供一份付款保函.
当地政府网站显示,山东信发集团生产矾土、电解铝、铝板和其它铝制品.集团也运营热电动厂,并在印尼、斐济和澳洲拥有采矿基地.(完)
--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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