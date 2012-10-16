〔台湾债市〕公债RP利率大致持平,月中资金宽裕增添利率下调空间

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透台北10月16日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.由于本月中旬货币市场的紧缩因子较少,整体资金情势维持宽松,今天公司债与公债的RP利率表现大致持平,且已有少数RP利率以较低的利率成交.
一大型证券商交易员表示,近日货币市场资金偏多,银行、投信都有积极承作RP的需求,令RP市场成交量能扩大,尤其是银行体系资金特别宽裕,部分银行望成交较长天期RP以拉高利率,甚至想将成交天期拉长至两个月,显示市场资金苦无去路,不排除在月中紧缩因子较少的情况下,RP利率将有往下承作的机会.
"这几天有股票钱滚进来,少数公债RP利率成交在0.72%部份就是这个原因造成."一交易员说.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同,然已有少数成交在0.72%.
证券商表示,本周交割的紧缩因子包括周三有农业金库50亿台币金融债及周五有台新银行56亿台币次顺位金融债,由于交割金额仅百余亿台币,对货币市场完全没有影响.(完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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