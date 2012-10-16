〔路透调查〕分析师对铜价的悲观看法略缓,铝市供应过剩仍抑制价格

* LME现货铜2012年均价CMCU0料为每吨8,019.80美元,2013年料为8,267.30美元

* LME现货铝2012年均价CMAL0料为每吨2,051美元,2013年料为2,195美元

路透伦敦10月15日电---一项路透调查显示,在多个央行出台刺激举措后,分析师对今年最后一季和2013年铜价的悲观看法有所缓和,但预期围绕中国的不确定性将抑制铜价迅速回归看涨走势.

上周受访的27名市场人士预期,伦敦金属交易所(LME)现货铜2012年均价CMCU0料为每吨8,019.80美元,2013年料升至8,267.30美元.此结果略高于7月一项类似的调查.

但分析师对2012年LME现货合约均价的预估仍比2011年每吨8,812美元要低9%.现货铜周一报每吨8,130美元.

LME指标三个月期铜CMCU36月跌至2012年低点7,219.50美元,今年迄今涨幅仅1%.2011年指标合约在三年来首度下跌.

"尽管基本金属近来多数涨幅一直围绕欧美两地主要政策事件而调整定位,如果这两个关键地区加上中国的经济数据出现相当的改善,那么价格上涨将可期."巴克莱资本分析师Nicholas Snowdon表示.

即便需求前景疲软,今年的产量料仍不足满足需求,造成162,000吨的供应缺口,略低于7月调查预估的168,500吨供应缺口.

然而分析师预估随着新产能上线,2013年料呈现22,500吨的过剩供应.

**铝市仍供应过剩**

在铝方面,LME现货铝2012年均价CMAL0料为每吨2,051美元,略低于稍早预估的2,078美元.2013年料为2,195美元.

今年铝市场料供应过剩500,000吨,2013年过剩量料略减,但也将有450,000吨.

鉴于铝市持续大幅供应过剩,分析师表示市场将关注生产商的因应,不过他们预期生产商采取果断行动反应的可能偏低.

"全球主要铝生产商达成大幅减产的机率不大."黑山央行分析师Goran Djukanovic称.

"唯有减产,让2013年产量较2012年削减200万-300万吨,明年才可能将铝价拉升至每吨2,500美元或更高."(完)