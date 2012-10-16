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货币新闻 | 2012年 10月 16日 星期二 11:50 BJT

《全球市场》亚洲股市上涨,受美国零售销售数据及花旗业绩所提振

* MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%,日经指数升1.3%

* 欧元涨0.1%,美元兑日圆看升

* 金价持稳,脱离一个月低位

路透东京10月16日电---亚洲股市周二上涨,此前美股上涨及美国数据利多激励投资者;欧元则小升,因看好欧债危机出现一些进展.

美股周一上涨,此前花旗集团(C.N)获利及美国零售销售数据均优于预期.

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