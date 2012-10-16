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亚洲 | 2012年 10月 16日 星期二 11:59 BJT

《汇市简讯》美元兑亚洲货币走低,韩元升势较明显

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美元兑日圆以外亚洲货币全线温和走低,兑某些亚币甚至跌破关键水平.美元/韩元开盘低于1110的关键支撑位,目前为止维持在新的区间.美元/坡元守在1.2200略上方,但仅是靠着新加坡金管局因素的持续支撑,因金管局上周五公布的政策未有改变之后,投资人持续调整部位.

美元对其他亚币守在近期区间.瑞银认为,受多项因素影响,流入非日圆亚币的新资金逐渐乾涸,包括美国数据转好,以及中国领导人下月将换届.瑞银指出,韩元仍是唯一的亮点,估值疑虑可能导致资金从非日圆亚币出走,重回美国股市.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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